Austria, nuovo scandalo per i Popolari: pubblici i messaggi di un ex funzionario degli Interni sulla spartizione delle poltrone (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ancora polemiche e ancora accuse di abusi di potere per i Popolari Austriaci. Ieri il segretario generale dei socialdemocratici (SPÖ) Christian Deutsch ha chiesto nuove elezioni dopo che è emersa una serie di messaggi che coinvolgono alte personalità della ÖVP fino al Cancelliere Karl Nehammer e dimostrerebbero che il partito conservatore alla guida dell'attuale governo per anni ha metodicamente prestato attenzione che solo funzionari della ÖVP fossero prescelti per le assegnazioni di incarichi pubblici secondo una vera e propria lista di intervento. "Le chat dimostrano che la ÖVP intende la Repubblica come un self-service", ha dichiarato Deutsch. I messaggi sono quelli rinvenuti nel cellulare dell'ex capo gabinetto del Ministero degli Interni, Michael Kloibmüller.

