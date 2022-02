Vaccino, dal 27 febbraio i certificati di esenzione saranno solo digitali (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nelle ultime settimane l’emergenza pandemica da Covid-19 sta allentando la sua pressione. A dimostrarlo sono i dati, dai quali si evince una notevole diminuzione dei contagi e dei ricoveri. Segnali decisamente positivi, alla luce dei quali il Ministro della Salute Roberto Speranza ha finalmente firmato la revoca dell’obbligo di mascherine all’aperto che diverrà effettiva dall’11 febbraio, mentre per il loro utilizzo al chiuso bisognerà aspettare il prossimo 31 marzo (quando scatterà, molto probabilmente, anche quella per il Green Pass). Complice forse le norme imposte agli over 50, poi, è sicuramente aumentato il numero di coloro che si sono sottoposti all’inoculazione del Vaccino, iniziando così il loro ciclo primario. Ciò nonostante, c’è comunque una fetta di popolazione che non ha ancora ricevuto le dosi di siero. Tralasciando per un attimo i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nelle ultime settimane l’emergenza pandemica da Covid-19 sta allentando la sua pressione. A dimostrarlo sono i dati, dai quali si evince una notevole diminuzione dei contagi e dei ricoveri. Segnali decisamente positivi, alla luce dei quali il Ministro della Salute Roberto Speranza ha finalmente firmato la revoca dell’obbligo di mascherine all’aperto che diverrà effettiva dall’11, mentre per il loro utilizzo al chiuso bisognerà aspettare il prossimo 31 marzo (quando scatterà, molto probabilmente, anche quella per il Green Pass). Complice forse le norme imposte agli over 50, poi, è sicuramente aumentato il numero di coloro che si sono sottoposti all’inoculazione del, iniziando così il loro ciclo primario. Ciò nonostante, c’è comunque una fetta di popolazione che non ha ancora ricevuto le dosi di siero. Tralasciando per un attimo i ...

