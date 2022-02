Tempesta d’amore, anticipazioni 10 febbraio: Erik giù di morale (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Continua l’appuntamento con la soap opera tedesca Tempesta d’amore che giovedì 10 febbraio 2022, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 alle ore 20:30) andrà in onda con una nuova puntata, che stando ai rumors riserverà ai suoi fedeli telespettatori dei colpi di scena inaspettati. Tempesta d’amore, anticipazioni 10 febbraio Tra Michael e Rosalie continuerà ad esserci grande tensione. André sarà molto preoccupato per i suoi due amici, dopo aver indagato sui turbamenti della Engel, richiamerà l’attenzione della della giovane donna per dare lei dei saggi consigli su come risolvere i problemi. (l’articolo continua dopo la foto.) Maja apprenderà che Shirin è rimasta incantata da Florian. Molto arrabbiata pretenderà di saperne di più. C’è qualcosa tra loro? La ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Continua l’appuntamento con la soap opera tedescache giovedì 102022, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 alle ore 20:30) andrà in onda con una nuova puntata, che stando ai rumors riserverà ai suoi fedeli telespettatori dei colpi di scena inaspettati.10Tra Michael e Rosalie continuerà ad esserci grande tensione. André sarà molto preoccupato per i suoi due amici, dopo aver indagato sui turbamenti della Engel, richiamerà l’attenzione della della giovane donna per dare lei dei saggi consigli su come risolvere i problemi. (l’articolo continua dopo la foto.) Maja apprenderà che Shirin è rimasta incantata da Florian. Molto arrabbiata pretenderà di saperne di più. C’è qualcosa tra loro? La ...

Advertising

inutile_canzone : RT @voltoincognito: quanto carino il momento in cui marghevic ha detto che gaia e francesca hanno un pubblico più grande e nei commenti è p… - LinkaTv : E' iniziato Tempesta d'amore - PRIMA TV su #retequattro Clicca qui per classifica tweet: - voltoincognito : quanto carino il momento in cui marghevic ha detto che gaia e francesca hanno un pubblico più grande e nei commenti… - CinecittaNews : 'Assassinio sul Nilo', la tempesta d’amore di #KennethBranagh Il regista torna nei panni di Poirot, adattando un a… -