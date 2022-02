Sport in tv oggi, mercoledì 9 febbraio: programma e orari di tutti gli eventi (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il palinsesto Sportivo di oggi, mercoledì 9 febbraio. Di seguito ecco le informazioni e la programmazione dello Sport in tv di oggi, che sulle emittenti televisive italiane avrà grande spazio. Si parte, ormai come di consueto, con le Olimpiadi di Pechino 2022 dalla notte fino all’ora di pranzo e tante gare attesissime con chance di medaglie azzurre. Il calcio in serata con, tra le altre, la sfida di Coppa Italia Milan-Lazio, prosegue anche il tennis con i quattro tornei in giro per il mondo. Vi proponiamo allora a seguire la programmazione completa di oggi dello Sport che sarà trasmesso in tv nel corso delle ventiquattro ore solari. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il palinsestoivo di. Di seguito ecco le informazioni e lazione delloin tv di, che sulle emittenti televisive italiane avrà grande spazio. Si parte, ormai come di consueto, con le Olimpiadi di Pechino 2022 dalla notte fino all’ora di pranzo e tante gare attesissime con chance di medaglie azzurre. Il calcio in serata con, tra le altre, la sfida di Coppa Italia Milan-Lazio, prosegue anche il tennis con i quattro tornei in giro per il mondo. Vi proponiamo allora a seguire lazione completa didelloche sarà trasmesso in tv nel corso delle ventiquattro ore solari.Face.

Advertising

Ettore_Rosato : Adesso non diciamo che siamo tutti esperti di #curling … però grandissima Italia anche in questo sport prima poco c… - NicolaPorro : ?? Vi starete chiedendo: ma perché parlare del #curling? Beh, un motivo c'è. Ed oggi per l'Italia è un giorno d'#Oro… - SkyTG24 : Arriva la prima medaglia d'oro per la spedizione azzurra a #Beijing2022 - OA_Sport : I pettorali di tutte le slalomiste in gara - PhdDavide : @chiadegli E anche oggi è stata un gran giornata di sport. (semicit.) -