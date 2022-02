Sovranità digitale: la Commissione Europea vara l'European Chips Act per portare la produzione di chip in Europa (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La Commissione Europea propone una legge che punta a ridurre la dipendenza dagli stati esteri. Tre i capisaldi: produzione dei chip, sicurezza degli approvvigionamenti e coordinamento fra stati. La palla passa ora al Parlamento Europeo. Sul piatto 43 miliardi di euro di investimenti pubblici e privati.... Leggi su dday (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Lapropone una legge che punta a ridurre la dipendenza dagli stati esteri. Tre i capisaldi:dei, sicurezza degli approvvigionamenti e coordinamento fra stati. La palla passa ora al Parlamento Europeo. Sul piatto 43 miliardi di euro di investimenti pubblici e privati....

