Sindaco di Bergamo: quereleremo giornalista per tweet su morti Covid-19 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) "Il vergognoso tweet del giornalista Tommaso Montesano offende la memoria dei morti di Bergamo e di tutte le vittime del Covid. Bene la dissociazione dei colleghi di Libero e la netta presa di posizione del direttore @alesallusti, ma si è passato il segno. quereleremo Montesano". Lo scrive su twitter il Sindaco Giorgio Gori.Tommaso Montesano, dichiaratamente negazionista è figlio dell’attore Enrico Montesano, anche lui molto criticato nelle scorse settimane per le sue teorie contro la pandemia e i vaccini, soprattutto. Ieri il giornalista aveva scritto, su Twitter (il cui profilo è diventato improvvisamente “protetto”) e su Facebook, un post in cui faceva un paragone indecente: "Le bare di Bergamo stanno al Covid19 ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 9 febbraio 2022) "Il vergognosodelTommaso Montesano offende la memoria deidie di tutte le vittime del. Bene la dissociazione dei colleghi di Libero e la netta presa di posizione del direttore @alesallusti, ma si è passato il segno.Montesano". Lo scrive su twitter ilGiorgio Gori.Tommaso Montesano, dichiaratamente negazionista è figlio dell’attore Enrico Montesano, anche lui molto criticato nelle scorse settimane per le sue teorie contro la pandemia e i vaccini, soprattutto. Ieri ilaveva scritto, su Twitter (il cui profilo è diventato improvvisamente “protetto”) e su Facebook, un post in cui faceva un paragone indecente: "Le bare distanno al19 ...

