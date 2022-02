Rimini, un 15enne ha accoltellato un compagno di classe: «Ha reagito al bullismo» (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Una lite tra due quindicenni è finita con un accoltellamento in un laboratorio dell’Istituto tecnico Alberti di Rimini. Uno dei due ragazzi è stato portato in pronto soccorso, ma non sarebbe ferito gravemente. L’altro invece è rimasto a scuola, dove sta ricostruendo la vicenda con gli agenti della squadra mobile di Rimini chiamati dai professori. Dalle prime informazioni raccolte dalla polizia, il 15enne che ha aggredito il compagno di classe sarebbe stato esasperato dalle vessazioni subite a scuola, finché ha deciso di prendere un coltello da casa e portarlo a scuola. La lite di questa mattina, quindi, sarebbe scoppiata dopo una lunga serie di episodi di bullismo. Leggi anche: Due carabinieri accoltellati durante un controllo antidroga: caccia all’uomo a Nembro Milano, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Una lite tra due quindicenni è finita con un accoltellamento in un laboratorio dell’Istituto tecnico Alberti di. Uno dei due ragazzi è stato portato in pronto soccorso, ma non sarebbe ferito gravemente. L’altro invece è rimasto a scuola, dove sta ricostruendo la vicenda con gli agenti della squadra mobile dichiamati dai professori. Dalle prime informazioni raccolte dalla polizia, ilche ha aggredito ildisarebbe stato esasperato dalle vessazioni subite a scuola, finché ha deciso di prendere un coltello da casa e portarlo a scuola. La lite di questa mattina, quindi, sarebbe scoppiata dopo una lunga serie di episodi di. Leggi anche: Due carabinieri accoltellati durante un controllo antidroga: caccia all’uomo a Nembro Milano, ...

