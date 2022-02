Regole stagionali di buon vicinato

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) C’è il vicino che ha la brillante idea di organizzare un barbecue sul terrazzo infestando l’intero palazzo. C’è poi quello che cucina (non si riesce a capire che cosa precisamente, probabilmente uno stufato di cipolle e verza) senza far arieggiare o ventilare o far andare via in qualche modo quell’odore acre che invade il pianerottolo alle 8.00 del mattino. C’è poi la vicina che frigge no stop 24/7 qualsiasi cibo le passi sotto tiro e nonostante abiti al quinto piano, varcato il portone d’ingresso del condominio sembra di entrare in una friggitoria siciliana. Anche quando si parla di cibo esistono delle norme dia educazione e dida rispettare. Oltre 5000 cause, che si discutono ogni anno nei tribunali italiani, riguardano litigi e dissapori tra condòmini, spesso dovuti alla loro eterogeneità: sono un terzo dei ...