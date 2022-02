Pesca nel Lazio, Simeone (FI): “Settore piegato dalla crisi. Bisogna dare risposte al comparto” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) “In consiglio regionale oggi si è discusso della “crisi del Settore della Pesca nel Lazio”. Un tema che deve essere affrontato in un’ottica costruttiva e lungimirante per dare risposte ad un Settore che sta attraversando una profonda crisi strutturale. Emergenza che sta sottraendo una risorsa importantissima all’economia della nostra regione che fino ad una ventina di anni fa, proprio nella Pesca, trovava un Settore di punta e di traino del proprio Pil”. Lo dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale del Lazio Giuseppe Simeone. “Oggi le città del Lazio che affacciano sul mare, – spiega il Capogruppo – da Civitavecchia ad Anzio, passando ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 9 febbraio 2022) “In consiglio regionale oggi si è discusso della “deldellanel”. Un tema che deve essere affrontato in un’ottica costruttiva e lungimirante perad unche sta attraversando una profondastrutturale. Emergenza che sta sottraendo una risorsa importantissima all’economia della nostra regione che fino ad una ventina di anni fa, proprio nella, trovava undi punta e di traino del proprio Pil”. Lo dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale delGiuseppe. “Oggi le città delche affacciano sul mare, – spiega il Capogruppo – da Civitavecchia ad Anzio, passando ...

