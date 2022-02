Pensionata morta da due anni | il sindaco di Como Mario Landriscina | Parteciperemo al funerale e ce ne faremo carico

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) "E' importante dare un segnale forte, per questo il Comune di, nei tempi e nei modi che le autorita' imporranno, ha deciso di farsideldella signora Marinella e io, in prima ...

GabryContessa : nessuno si sarebbe accorto di lei ancora x anni se i vicini nn avessero segnalato al proprietario la pericolosità d… - laGrullaP : @tan_tam_tan_tam @LauraValenza1 Ok, ho letto la notizia. Il tipo l’ha comprata in nuda proprietà, la signora aveva… - CheGuevaraRoma : RT @laSinistraquot1: E’ stata del vento la colpa, altrimenti nessuno si sarebbe accorto che Marinella, una pensionata di 70 anni, era morta… - marco_sferini : RT @laSinistraquot1: E’ stata del vento la colpa, altrimenti nessuno si sarebbe accorto che Marinella, una pensionata di 70 anni, era morta… - laSinistraquot1 : E’ stata del vento la colpa, altrimenti nessuno si sarebbe accorto che Marinella, una pensionata di 70 anni, era mo… -

Cosi' il sindaco di Como Mario Landriscina commenta la tragica morte delladi Como ritrovatanella sua abitazione a due anni dal decesso. Alcuni vicini non la vedevano "da tre anni" ...Per salutarla degnamente e farle compagnia il sindaco invita tutti a partecipare al suo funerale Completamente da sola, su una sedia della sua cucina: così èMarinella Beretta, una...I vicini della signora Marinella Beretta: "Non la vedevamo da tre anni" ...La Procura di Como vuole vederci più chiaro sul caso che ha scosso l’opinione pubblica. Nessun parente si è intanto ancora fatto vivo.