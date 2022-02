Olimpiadi invernali | risultati 9 febbraio Arianna Fontana ai quarti Confortola in finale

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)agrodolci per gli atleti azzurri in questa prima parte del giorno 5 di gare alledi Pechino 2022. Lo sci alpino non regala gioie particolari nello slalom femminile , dove ...

ilpost : L’Italia ha vinto il suo primo oro olimpico nel curling - Eurosport_IT : ?????? CONSTANTINI-MOSANER CAMPIONI OLIMPICI!!!! ?????? Il sogno è realtà, Stefania Constantini e Amos Mosaner d'oro!!!!… - sportface2016 : Ivan #Zazzaroni sul #Curling: 'Una scopa con un bollitore, ma come siamo ridotti?' - AAlciato : RT @Eurosport_IT: ? Fare la storia con l'oro Olimpico nel doppio misto ?? ? Diventare leggenda con la scopa tricolore al Museo Olimpico del… - RaiNews : Guarda la nostra photogallery -

Fa discutere il comportamento dell'atleta cinese Fan Kexin, che, durante la gara dei 500 metri di pattinaggio di velocità alledi Pechino 2022, ha lanciato un cinesino a un'avversaria, la canadese Alyson Charles, che è finita a terra. Ironia della sorte, poi pure la stessa cinese è caduta. Rivedi il video ...Risultati agrodolci per gli atleti azzurri in questa prima parte del giorno 5 di gare alledi Pechino 2022. Lo sci alpino non regala gioie particolari nello slalom femminile , dove Federica Brignone non ripete la prestazione del gigante ed esce nella seconda manche, ...Mikaela Shiffrin non sta attraversando sicuramente il suo momento più felice, agonisticamente parlando, della carriera. Fuori nella prima manche del gigante pochi giorni fa, nuovamente out con le stes ...Olimpiadi Invernali 10 Febbraio 2022, andiamo a vedere il programma completo e le medaglie che si aggiudicano giovedì mattina a Pechino, in una giornata un pò scarica per gli atleti azzurri, con ...