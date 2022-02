Oggi è un altro giorno, la confessione di Ditonellapiaga sulla Rettore (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Reduce dal successo del Festival di Sanremo 2022, Ditonellapiaga è stata intervistata dalla conduttrice Serena Bortone nel programma Oggi è un altro giorno, e ovviamente non poteva non raccontare i retroscena del suo rapporto con l’artista che ha fatto coppia con lei sul palco dell’Ariston: Donatella Rettore. Più che una questione di “chimica”, la loro, è una questione di equilibrio. Ditonellapiaga: la confessione sulla Rettore Quello di Ditonellapiaga e Donatella Rettore è stato un Festival di Sanremo decisamente di successo: l’inconsueta coppia ha raccolto il consenso del pubblico fin da subito con il brano Chimica, che su YouTube ha già totalizzato quasi un milione e mezzo di ascolti nel giro di ... Leggi su dilei (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Reduce dal successo del Festival di Sanremo 2022,è stata intervistata dalla conduttrice Serena Bortone nel programmaè un, e ovviamente non poteva non raccontare i retroscena del suo rapporto con l’artista che ha fatto coppia con lei sul palco dell’Ariston: Donatella. Più che una questione di “chimica”, la loro, è una questione di equilibrio.: laQuello die Donatellaè stato un Festival di Sanremo decisamente di successo: l’inconsueta coppia ha raccolto il consenso del pubblico fin da subito con il brano Chimica, che su YouTube ha già totalizzato quasi un milione e mezzo di ascolti nel giro di ...

