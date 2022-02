Ne usciremo migliori (?) (Di mercoledì 9 febbraio 2022) di Antonluca Cuoco Rispetto alle crisi precedenti l’impatto di quella pandemica è stato particolarmente negativo sulle donne: si è tradotto non solo in una significativa perdita di posti di lavoro in settori dominati dalla presenza femminile, come commercio e turismo, ma anche in condizioni di lavoro con una accresciuta fragilità economica e un conflitto vita-lavoro più aspro. Troppo spesso lo straordinario orientamento ad innovare e contribuire alla crescita personale e professionale di tanti imprenditori non riesce a compensare la miopia culturale di certi altri imprenditori che restano chiusi in modelli passati di organizzazione del lavoro. A pagare di più sono le donne con bambini piccoli: l’aggravarsi della situazione delle madri, soprattutto quelle più giovani, dimostra che al di là della retorica del sostegno alla maternità, nel nostro paese figli e lavoro continuano a essere ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 9 febbraio 2022) di Antonluca Cuoco Rispetto alle crisi precedenti l’impatto di quella pandemica è stato particolarmente negativo sulle donne: si è tradotto non solo in una significativa perdita di posti di lavoro in settori dominati dalla presenza femminile, come commercio e turismo, ma anche in condizioni di lavoro con una accresciuta fragilità economica e un conflitto vita-lavoro più aspro. Troppo spesso lo straordinario orientamento ad innovare e contribuire alla crescita personale e professionale di tanti imprenditori non riesce a compensare la miopia culturale di certi altri imprenditori che restano chiusi in modelli passati di organizzazione del lavoro. A pagare di più sono le donne con bambini piccoli: l’aggravarsi della situazione delle madri, soprattutto quelle più giovani, dimostra che al di là della retorica del sostegno alla maternità, nel nostro paese figli e lavoro continuano a essere ...

Advertising

ladamamora : @maurorizzi_mr Ne usciremo migliori si diceva ??????? - mstaff_10 : #vaccinati “ne usciremo migliori” vero? - LelloConso : @vevafra Questo è il vero dramma del covid, quello che molti non hanno capito e che da questo twitt si capisce che… - matteonograzie : @sarabanda_ Comunque è molto interessante leggere i commenti di tutti quelli che parlano dei morti come se fossero… - _Gianandrea_ : Come era: ne usciremo migliori? Chi non ci resta sotto… -

Ultime Notizie dalla rete : usciremo migliori Con la pandemia qualcosa è cambiato Qualcosa che ci riporta a quel desiderio che si è acceso all'inizio di tutto, quando ci ripetevamo: 'Ne usciremo migliori'. E che magari, mentre ci sistemiamo la Ffp2 sul muso ogni mattina, ci fa ...

Se dal Covid non siamo usciti migliori Dalla pandemia usciremo migliori: è stato questo il mantra recitato per due anni, due lunghissimi anni, due anni che sono due secoli. E allora oggi, se è vero come ci ripetono i politici con i loro esperti che ...

Ne usciremo migliori (?) - Ildenaro.it Il Denaro Fra Edy, il convento in valle e la pandemia Come hanno attraversato questi anni il guardiano dei Cappuccini di Faido, i suoi confratelli e la comunità leventinese? Così ...

Se la pandemia alla fine dei conti non ci ha resi affatto migliori Dalla pandemia usciremo migliori: è stato questo il mantra recitato per due anni, due lunghissimi anni, due anni che sono due secoli. E allora oggi, se è vero come ci ripetono i politici con i loro ...

Qualcosa che ci riporta a quel desiderio che si è acceso all'inizio di tutto, quando ci ripetevamo: 'Ne'. E che magari, mentre ci sistemiamo la Ffp2 sul muso ogni mattina, ci fa ...Dalla pandemia: è stato questo il mantra recitato per due anni, due lunghissimi anni, due anni che sono due secoli. E allora oggi, se è vero come ci ripetono i politici con i loro esperti che ...Come hanno attraversato questi anni il guardiano dei Cappuccini di Faido, i suoi confratelli e la comunità leventinese? Così ...Dalla pandemia usciremo migliori: è stato questo il mantra recitato per due anni, due lunghissimi anni, due anni che sono due secoli. E allora oggi, se è vero come ci ripetono i politici con i loro ...