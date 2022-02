Milan Lazio, i convocati di Sarri: prima volta per Kamenovic (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’allenatore della Lazio Sarri ha reso noti i convocati per la sfida contro il Milan Maurizio Sarri ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di questa sera contro il Milan, valida per i quarti di Coppa Italia. C’è Dimitrije Kamenovic, alla prima convocazione con la maglia biancoceleste. Out il lungodegente Acerbi. ? Sono 2??4?? i calciatori biancocelesti convocati da mister #Sarri per #MilanLazio!#CoppaItaliaFrecciarossa ?#CMonEagles ? pic.twitter.com/lLlApfCLkH— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) February 9, 2022 LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU Lazio NEWS 24 L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’allenatore dellaha reso noti iper la sfida contro ilMaurizioha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida di questa sera contro il, valida per i quarti di Coppa Italia. C’è Dimitrije, allaconvocazione con la maglia biancoceleste. Out il lungodegente Acerbi. ? Sono 2??4?? i calciatori biancocelestida mister #per #!#CoppaItaliaFrecciarossa ?#CMonEagles ? pic.twitter.com/lLlApfCLkH— S.S.(@OfficialSS) February 9, 2022 LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo ...

