Maturità, Bianchi “Incontrato consulte studenti, ma non era negoziato” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ieri ho Incontrato le consulte degli studenti, una loro rappresentanza con la quale abbiamo ragionato e ci siamo confrontati su una quantità enorme di temi. Parlano di una scuola in cui essere più coinvolti e in sicurezza con corso di orientamento più solidi. Per quanto riguarda l’esame, ho spiegato perchè il governo vuole un rientro alla normalità e su questo ci siamo confrontati”. Così il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, a Radio 24. “Non siamo giunti a una conclusione, non era un negoziato, era un momento di ascolto, decide il Ministro. Ho detto che non devono aver paura. Le commissioni saranno interne con presidente esterno per garantire uniformità a livello nazionale. La scelta delle commissioni interne è stata accolta perchè ci sono stati livelli di insegnamento ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 9 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ieri holedegli, una loro rappresentanza con la quale abbiamo ragionato e ci siamo confrontati su una quantità enorme di temi. Parlano di una scuola in cui essere più coinvolti e in sicurezza con corso di orientamento più solidi. Per quanto riguarda l’esame, ho spiegato perchè il governo vuole un rientro alla normalità e su questo ci siamo confrontati”. Così il Ministro dell’Istruzione, Patrizio, a Radio 24. “Non siamo giunti a una conclusione, non era un, era un momento di ascolto, decide il Ministro. Ho detto che non devono aver paura. Le commissioni saranno interne con presidente esterno per garantire uniformità a livello nazionale. La scelta delle commissioni interne è stata accolta perchè ci sono stati livelli di insegnamento ...

