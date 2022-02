Mascherine al chiuso fino a quando? La nuova ordinanza del ministro Speranza: la data (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Mascherine. I primi segnali della ripresa e del cambiamento sono già arrivati da parte del Governo: il rallentamento della curva pandemica e l’ottimismo dilagante generato dall’effetto dei vaccini sulla popolazione fanno ben sperare per il futuro. Di conseguenza, anche le restrizioni cominciano finalmente ad attenuarsi. Prime fra tutte, saranno le Mascherine a scomparire dalla circolazione, a cominciare dal loro utilizzo all’aperto. Leggi anche: Covid, da venerdì niente Mascherine all’aperto. Riaprono le discoteche e si torna a ballare Mascherine all’aperto: quando toglierle? Le Mascherine all’aperto non saranno più obbligatorie a partire dall’11 febbraio. Mentre, per il momento, rimangono obbligatorie al chiuso fino al 31 marzo. Quesa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 9 febbraio 2022). I primi segnali della ripresa e del cambiamento sono già arrivati da parte del Governo: il rallentamento della curva pandemica e l’ottimismo dilagante generato dall’effetto dei vaccini sulla popolazione fanno ben sperare per il futuro. Di conseguenza, anche le restrizioni cominciano finalmente ad attenuarsi. Prime fra tutte, saranno lea scomparire dalla circolazione, a cominciare dal loro utilizzo all’aperto. Leggi anche: Covid, da venerdì nienteall’aperto. Riaprono le discoteche e si torna a ballareall’aperto:toglierle? Leall’aperto non saranno più obbligatorie a partire dall’11 febbraio. Mentre, per il momento, rimangono obbligatorie alal 31 marzo. Quesa ...

