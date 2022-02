Mascherine al chiuso da aprile, il governo smentisce lo stop all’obbligo dal 31 marzo: non vi è automatismo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La fine dello stato di emergenza causato dalla pandemia da Covid-19 è prevista per il 31 marzo 2022. In queste ore, si è molto parlato delle ipotesi riguardanti ciò che potrebbe accadere a partire da aprile, nel caso in cui il governo decidesse di non rinnovarlo. L’ipotesi della revoca dell’obbligo di indossare Mascherine anche in spazi chiusi sembrava segnalare un ulteriore passo verso la fine della pandemia. Ora però arriva un’importante precisazione in merito. Niente Mascherine al chiuso da aprile: il governo frenerebbe sull’ipotesi L’obbligo di indossare dispositivi di protezione individuali al chiuso è attivo fino al 31 marzo 2022. Commentando questo dato, nelle ultime ore anche il sottosegretario alla ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La fine dello stato di emergenza causato dalla pandemia da Covid-19 è prevista per il 312022. In queste ore, si è molto parlato delle ipotesi riguardanti ciò che potrebbe accadere a partire da, nel caso in cui ildecidesse di non rinnovarlo. L’ipotesi della revoca dell’obbligo di indossareanche in spazi chiusi sembrava segnalare un ulteriore passo verso la fine della pandemia. Ora però arriva un’importante precisazione in merito. Nientealda: ilfrenerebbe sull’ipotesi L’obbligo di indossare dispositivi di protezione individuali alè attivo fino al 312022. Commentando questo dato, nelle ultime ore anche il sottosegretario alla ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, Crisanti: “Tra un mese e mezzo via le mascherine al chiuso. La pandemia? Verso la fine senza altre varianti… - GiovaQuez : Ordinanza Ministero Salute. Dall'11 febbraio al 31 marzo stop mascherine all'aperto (salvo quanto diversamente prev… - Agenzia_Ansa : 'Via mascherine all'aperto dall'11 febbraio anche in zona rossa, il provvedimento uscirà giovedì. Siamo all'inizio… - infoitsalute : Ordinanza firmata, mascherine via da venerdì. Obbligatorie solo al chiuso fino al 31 marzo - ConsulcesiGroup : Tutte le novità su #Covid_19 su @LaStampa raccontano dello stop alle #mascherine, prima all'aperto e da aprile anch… -