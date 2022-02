«La maturità è solo un aspetto del disagio: non banalizzate la nostra protesta» (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Reintrodurre la seconda prova dimostra ancora una volta che le istituzioni ignorano le difficoltà didattiche ed emotive causate da due anni di pandemia E anche il Consiglio superiore della pubblica istruzione dà ragione agli studenti ragione Leggi su espresso.repubblica (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Reintrodurre la seconda prova dimostra ancora una volta che le istituzioni ignorano le difficoltà didattiche ed emotive causate da due anni di pandemia E anche il Consiglio superiore della pubblica istruzione dà ragione agli studenti ragione

iocercote_ : @kkeri_16 -non è che devi andare per forza all'università per capire che nella vita le cose non sono semplici, e ne… - corzunino : Maturità, il ministro interverrà solo sui pesi per il voto finale. #scuola #maturità #consulta #studenti #bianchi - pippoMR : ??Dopo le proteste degli studenti, anche il Consiglio superiore della Pubblica Istruzione ha bocciato la seconda pro… - 24Mattino : #Bianchi, ministro dell'Istruzione: 'Quello di ieri con studenti non era un negoziato, sulla #maturità decide il mi… - inlovewcallum : allora blanchito beibe dei miei coglioni, ora io la possibilità si venire ad un tuo concerto non ce l'ho ma tipo al… -