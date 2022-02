Grande Fratello Vip, Delia Duran mette in guardia Gianluca Costantino: ''Devi essere coerente'' (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Gianluca Costantino parla della sfuriata con Antonio Medugno al Grande Fratello Vip e interviene Delia Duran. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 9 febbraio 2022)parla della sfuriata con Antonio Medugno alVip e interviene

Advertising

trash_italiano : Quanto ci pentiremo di non aver chiesto aiuto alle Bimbe di Giulia De Lellis e ai brasiliani che guardano il Grande Fratello. #Sanremo2022 - fateism25 : RT @lasofdeitweet: il grande fratello dura 6 mesi e sanremo 5 giorni, poi ci chiediamo perché l’Italia non va avanti - siamofregni : RT @lasofdeitweet: il grande fratello dura 6 mesi e sanremo 5 giorni, poi ci chiediamo perché l’Italia non va avanti - Maria48779299 : @GrandeFratello Non sono d'accordo e un grande fratello del c..questo - bohariet : Sentite le parole di @isabenanti e piantatela con questi film da oscar sul patto del grande fratello, teatrini impo… -