GF Vip, la madre di Sophie ancora contro Jessica: “Va sempre da Alessandro” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Valeria Pasciuti, mamma di Sophie Codegoni, è tornata a parlare di Jessica Selassié nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale “Mio”. La donna non solo non si è scusata per le parole dette tempo fa, quando entrò nella Casa a trovare la figlia, contro la principessa etiope, considerata una falsa amica, ma ha rincarato la dose, sebbene con modi più educati. La signora Pasciuti, infatti, ha ammesso di aver sbagliato a essere così aggressiva con Jessica, ma ha ribadito il concetto già espresso: “Fa passare un messaggio sbagliato. Se Sophie litiga con Alessandro lei dovrebbe consolare lei e non lui. Se vedi Alessandro giù di morale e ti rendi conto che Sophie non se n’è accorta allora la vai a chiamare, non vai tu in piscina con lui”. Al ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Valeria Pasciuti, mamma diCodegoni, è tornata a parlare diSelassié nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale “Mio”. La donna non solo non si è scusata per le parole dette tempo fa, quando entrò nella Casa a trovare la figlia,la principessa etiope, considerata una falsa amica, ma ha rincarato la dose, sebbene con modi più educati. La signora Pasciuti, infatti, ha ammesso di aver sbagliato a essere così aggressiva con, ma ha ribadito il concetto già espresso: “Fa passare un messaggio sbagliato. Selitiga conlei dovrebbe consolare lei e non lui. Se vedigiù di morale e ti rendi conto chenon se n’è accorta allora la vai a chiamare, non vai tu in piscina con lui”. Al ...

