Gf Vip 6 | il passo indietro di Barù nei confronti di Jessica Selassié | “Forse ci ho giocato troppo però…”

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) All’interno della Casa del Grande Fratello Vip una coppia sta facendo fantasticare tutti i fan del reality show: quella formata da. Sono in tantissimi a sognare una storia d’amore fra i due, tant’è che da settimane ha preso quota su Twitter l’hashtag #jerù. Tuttavia, mentre la princess si è apertamente dichiarata al bel nobile,dal canto suo è sempre stato piuttosto ambiguo nei suoi. Nel corso di una chiacchierata con Alessandro Basciano, dopo essere stato messo in un certo senso spalle al muro dal fidanzato di Sophie Codegoni, l’atra Vippona della Casa,è finalmente uscito allo scoperto. Il nipote di Costantino della Gherardesca ha ammesso di averla probabilmente illusa con il suo atteggiamento. Ovviamente mi sta super simpatica, la cerco ...

Nell'ultima puntata del Grande fratelloè stata la moglie di Bonolis a riaccendere l'astio con ...a un mese di distanza dai fattacci i due sono ancora insieme e Maria De Filippi ha fatto un...La Pupa e il Secchione sarà/ Barbara D'Urso conduttrice. I nomi dei concorrenti? Barbara D'Urso ... Non mancherà una giuria a seguire,dopo, i miglioramenti dei vari protagonisti. L'...Gf Vip 6, In una chiacchierata con Alessandro Basciano, Barù fa dietrofront e ammette di non essere interessato a Jessica Selassié.Gf Vip, è nata una nuova coppia? Sono passati quasi due mesi e finalmente qualcosa sembra essersi mosso. Cosa è successo nella notte? Il Gf Vip non finisce di stupire nemmeno ora che siamo quasi verso ...