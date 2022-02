Emma Marrone senza freni sui social | “Non so se è più noioso o …”

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)è nota a tutti non soltanto per essere una bravissima artista ma anche per essere una donna dotata di grande carattere ed in grado di dire sempre ciò che pensa. Nelle ultime ore la celebre cantante ha risposto alle parole affermate dal giornalista Davide Maggio il quale nel corso di una diretta suiha commentato i look di Sanremo esperimento delle parole poco carine nei confronti della stessa. Il giornalista Davide Maggio commenta il look dia Sanremo Stanno facendo davvero tanto discutere le parole espresse dal giornalista Davide Maggio. L’uomo nel corso di una diretta suiinsieme a Paolo Stella ha commentato i look dei Big che hanno preso parte alla 72esima edizione del Festival di Sanremo. Quelle espresse dal giornalista nei confronti di ...

Parte con questa scritta, che campeggia sotto il viso di Davide Maggio, il video della cantanteche sui social replica al giornalista circa il commento fatto sul look scelto per il ...Una furiosa, colpita nella sua femminilità dopo il Festival di Sanremo f orse più 'inclusivo' di sempre e impegnatissimo contro il bullismo, reale e virtuale. Stavolta però non si tratta di uno dei ...Emma Marrone è nota a tutti non soltanto per essere una bravissima artista ma anche per essere una donna dotata di grande carattere ed in grado di dire sempre ciò che pensa. Nelle ultime ore ...Emma Marrone non ha accettato questa frase e attraverso alcune storie su Instagram è intervenuta per rispondere al giornalista iniziando subito dicendo: “Buongiorno a tutti dal medioevo, con il body s ...