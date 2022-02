Draghi annuncia decreto bollette, 5 - 7 mld in Cdm settimana prossima (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Per ridurre l'impatto del prezzo dell'energia sulle bollette il governo prepara un "intervento di ampia portata", tra i 5 e i 7 miliardi, che dovrebbe andare in Consiglio dei ministri la prossima ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Per ridurre l'impatto del prezzo dell'energia sulleil governo prepara un "intervento di ampia portata", tra i 5 e i 7 miliardi, che dovrebbe andare in Consiglio dei ministri la...

