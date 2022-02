Covid oggi Sicilia | 7 159 contagi e 57 morti | bollettino 9 febbraio

Leggi su italiasera

Sono 7.159 i nuovi casi da coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 9 febbraio 2022. Si registrano inoltre altri 57 morti. 50.509 i tamponi processati nell'isola. Il tasso di positività scende al 14,1 per cento rispetto al 15,1 per cento. Gli attuali positivi sono 275.718 con un decremento di 2.093 casi. I guariti sono 9.522, il totale dei decessi sale a 8.923. Sul fronte ospedaliero sono 1.484 ricoverati, con 25 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 115, nove casi in meno rispetto a ieri.