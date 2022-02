Conte ko in casa col Southampton. Il City va, spettacolo tra Gerrard e Bielsa (Di giovedì 10 febbraio 2022) La copertina del mercoledì sera di Premier League è tutta per il Southampton: i Saints fanno la voce grossa in casa del Tottenham di Conte e, dopo essere stati in svantaggio per larghi tratti della ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 10 febbraio 2022) La copertina del mercoledì sera di Premier League è tutta per il: i Saints fanno la voce grossa indel Tottenham die, dopo essere stati in svantaggio per larghi tratti della ...

Ultime Notizie dalla rete : Conte casa Il Tottenham di Conte ko con il Southampton. Vince il Manchester City Secondo ko di fila per il Tottenham di Conte che viene battuto, 3 - 2, dal Southampton . Gli Spurs ... Si ferma a due, quindi, la striscia di vittorie consecutive dei padroni di casa che restano ...

Conte ko in casa col Southampton. Il City va, spettacolo tra Gerrard e Bielsa La copertina del mercoledì sera di Premier League è tutta per il Southampton: i Saints fanno la voce grossa in casa del Tottenham di Conte e, dopo essere stati in svantaggio per larghi tratti della gara, la rimontano nel finale con due reti in tre minuti, conquistando una vittoria (3 - : Broja, Elyounoussi e ...

Faida nei 5 Stelle, Conte torna a casa-Gruber dopo la mazzata in Tribunale Il Riformista Il Tottenham di Conte ko con il Southampton. Vince il Manchester City Secondo ko di fila per il Tottenham di Conte che viene battuto ... Si ferma a due, quindi, la striscia di vittorie consecutive dei padroni di casa che restano terzultimi. L'undici di Vieira, invece, ...

Premier, vittoria del City sul Brentford. KO Tottenham col Southampton Sconfitta per il Tottenham di Antonio Conte, che perde in casa 2-3 contro il Southampton. Il Tottenham passa avanti grazie all’autorete di Bednarek al 18' del primo tempo, pareggiato da Broja al 23'.

