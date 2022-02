Advertising

cmdotcom : #Bologna, #Arnautovic illude e delude: #Mihajlovic lo difende, i fattori che possono rilanciarlo… - sportli26181512 : Mihajlovic tentato da un Bologna a tre punte: Il tecnico ne aveva parlato anche alla vigilia della sfida con l'Empo… - JoviAcm : Faccio il resto va: Bologna: Arnautovic Udinese: Deulofeu Genoa: Destro - Direttore Sportivo Salernitana: Verdi Ve… - EmmeStats : ?????????????? | In questa stagione, solo F. Dimarco e D. Dumfries effettuano più tiri in porta P90 di Aaron Hickey (0.61)… - BolognaSpazio : ?????? | L'attacco del #Bologna nel corso degli ultimi due mesi sta soffrendo molto, per questo motivo Sinisa… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Arnautovic

Tuttobolognaweb

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Mihajlovic perde l'unico vice: Santander operato alla zigomo e per lui ora un lungo stop Ilperde per un lungo periodo l'attaccante Santander. In stagione per lui pochissime presenze e sempre fuori per alcuni ...La stuzzicante idea del tridente Orsolini -- ...Marko Arnautovic doveva essere l’uomo in più di questo Bologna, il centravanti che Mihajlovic stava cercando da diverso tempo. Sembrava il giocatore perfetto per qualità fisiche e tecniche ad aprire ...Il tecnico ne aveva parlato anche alla vigilia della sfida con l'Empoli. Ma per vedere il tridente Orsolini-Arnautovic-Barrow si dovrà ancora attendere ...