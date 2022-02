Atalanta attacco: l’opzione plausibile di Diego Costa e Pellè (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Per l’Atalanta il reparto dell’attacco si fa sempre più problematico visto il K.o. di Dusan Zapata a causa del problema muscolare all’adduttore della gamba sinistra. Dopo aver ceduto durante il corso del calciomercato di gennaio Piccoli al Genoa, ad oggi in rosa Gasperini può contare sul solo Muriel come centravanti. Anche l’ipotesi falso nueve al momento non appare praticabile visto che Ilicic e Miranchuk sono entrambi indisponibili. Per tale motivo i nerazzurri potrebbero pescare dal mercato degli svincolati. Si pensa sia a Graziano Pellè e che a Diego Costa. Nantes vs Bastia: pronostico e possibili formazioni Atalanta attacco: l’obiettivo Diego Costa Il giocatore volato in Finlandia da uno dei luminari nel campo dei ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Per l’il reparto dell’si fa sempre più problematico visto il K.o. di Dusan Zapata a causa del problema muscolare all’adduttore della gamba sinistra. Dopo aver ceduto durante il corso del calciomercato di gennaio Piccoli al Genoa, ad oggi in rosa Gasperini può contare sul solo Muriel come centravanti. Anche l’ipotesi falso nueve al momento non appare praticabile visto che Ilicic e Miranchuk sono entrambi indisponibili. Per tale motivo i nerazzurri potrebbero pescare dal mercato degli svincolati. Si pensa sia a Grazianoe che a. Nantes vs Bastia: pronostico e possibili formazioni: l’obiettivoIl giocatore volato in Finlandia da uno dei luminari nel campo dei ...

