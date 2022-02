Ascolti tv di ieri, calo impressionante di ascolti per LUI! Un trionfo inaspettato (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tutte le proposte televisive e i dati relativi agli ascolti tv delle trasmissioni in onda ieri martedì 8 Febbraio. La proposta televisiva in onda ieri è stata molto variegata. iniziando… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tutte le proposte televisive e i dati relativi aglitv delle trasmissioni in ondamartedì 8 Febbraio. La proposta televisiva in ondaè stata molto variegata. iniziando… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

italiaserait : Ascolti Tv di ieri 8 febbraio 2021: Access Prime Time e Preserale - Lucamarzanoo1 : RT @Sara60202017: Gli ascolti rispetto a ieri sono diminuiti di 50 k, e se facessimo due stream party, uno alle 19 e uno alle 21:30? #aka7… - Susanna05662273 : RT @BlogSocialTv1: Ieri in preserale ottimi ascolti per @RaiUno con #leredita segna 3.403.000 spettatori al 21.4%, 24.8% 4.842.000 s… - Debs_Who : Mi fa molto ridere la polemica sulla gente che va al concerto di Blanc0 senza conoscere le sue canzoni. Ce questo è… - buubbusettete : @CecioIn Sono pagati per recitare, creare dinamiche e far sbottare gli ascolti. Mica per fleertare, o come ieri, t… -