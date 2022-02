Anzio, al via i corsi sulla Disostruzione e Primo Soccorso Pediatrico organizzati da Dussmann Service (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Anzio – Dussmann in collaborazione con Squicciarini Rescue organizza corsi sulla Disostruzione e Primo Soccorso Pediatrico, con lo scopo di diffondere le manovre corrette sulle vie aree, nei lattanti e nei bambini, nonché le procedure di rianimazione nel caso in cui l’ostruzione provochi l’arresto cardiaco. I due corsi, che avranno luogo il 10 febbraio dalle 9 alle 18.30, presso l’Auditorium Marco Gavio Apicio, in Viale Nerone ad Anzio, saranno scanditi in moduli da due ore ciascuno: la prima di teoria, la seconda di pratica. Sono rivolti alle famiglie, all’amministrazione, personale Dussmann e a tutti coloro che intendono approfondire e conoscere meglio le tematiche. A dirigere le diverse sessioni ci ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 9 febbraio 2022)in collaborazione con Squicciarini Rescue organizza, con lo scopo di diffondere le manovre corrette sulle vie aree, nei lattanti e nei bambini, nonché le procedure di rianimazione nel caso in cui l’ostruzione provochi l’arresto cardiaco. I due, che avranno luogo il 10 febbraio dalle 9 alle 18.30, presso l’Auditorium Marco Gavio Apicio, in Viale Nerone ad, saranno scanditi in moduli da due ore ciascuno: la prima di teoria, la seconda di pratica. Sono rivolti alle famiglie, all’amministrazione, personalee a tutti coloro che intendono approfondire e conoscere meglio le tematiche. A dirigere le diverse sessioni ci ...

