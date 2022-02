Al via MTV Cribs Italia | il programma che ‘ficca il naso’ nelle case dei VIP

Leggi su novella2000

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Quando inizia MTVDopo il successo dell’anteprima di dicembre, con la dimora di Ibiza dello stilista Marcelo Burlon, dal 16 febbraio in prima TV alle 21,00 su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) andrà in onda MTV. 14 puntate ci porteranno a conoscere da vicino ledelle L'articolo proviene da Novella 2000.