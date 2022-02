Abusi in Vaticano: quando il silenzio concorre alla violenza (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Benedetto XVI, chiede perdono in una missiva per non aver approfondito, durante gli anni del suo mandato, i casi di Abusi avvenuti in Vaticano. Si tratta di una confessione personale, nel quale Ratzinger manifesta il suo dolore per le violenze e gli errori che si sono verificati durante il suo incarico. Le pecore smarrite colpevoli di Abusi sono in Vaticano “Nessuno si svegliò, nessuno si accorse o sospettò di nulla: tutti dormivano”, si legge nel primo libro di Samuele. E pare che anche Ratzinger dormisse, quando in Vaticano i sacerdoti violentavano cruentemente dei bambini. Egli però, dopo molti anni, ha presentato tramite una lettera un mea culpa per aver trascurato i casi di Abusi in Vaticano. Le sue parole si concentrano sul momento della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Benedetto XVI, chiede perdono in una missiva per non aver approfondito, durante gli anni del suo mandato, i casi diavvenuti in. Si tratta di una confessione personale, nel quale Ratzinger manifesta il suo dolore per le violenze e gli errori che si sono verificati durante il suo incarico. Le pecore smarrite colpevoli disono in“Nessuno si svegliò, nessuno si accorse o sospettò di nulla: tutti dormivano”, si legge nel primo libro di Samuele. E pare che anche Ratzinger dormisse,ini sacerdoti violentavano cruentemente dei bambini. Egli però, dopo molti anni, ha presentato tramite una lettera un mea culpa per aver trascurato i casi diin. Le sue parole si concentrano sul momento della ...

Ultime Notizie dalla rete : Abusi Vaticano Papa Ratzinger oggi: dove vive, come sta, lettera sulla pedofilia ... nelle ultime ore il pontefice emerito ha scritto e pubblicato una lettera sugli abusi nell'... una struttura voluta da Giovanni Paolo II negli anni 90? all'interno della Città del Vaticano in cui l'ex ...

O'Malley: la lettera di Benedetto XVI, stimolo a fare meglio contro gli abusi ... in merito alla Lettera del Papa emerito Benedetto XVI resa nota ieri circa il rapporto sugli abusi nell'Arcidiocesi di Monaco e Frisinga negli anni del suo mandato. Un testo che contiene una ...

Vaticano, i casi di pedofilia: “E ora indaghiamo anche in Italia”, ma i vescovi sono divisi La Repubblica Abusi in Vaticano: quando il silenzio concorre alla violenza E pare che anche Ratzinger dormisse, quando in Vaticano i sacerdoti violentavano cruentemente dei bambini. Egli però, dopo molti anni, ha presentato tramite una lettera un mea culpa per aver ...

