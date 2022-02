VIDEO Ciclismo, un ragazzino di 12 anni si allena in salita con Uran e Dumoulin (Di martedì 8 febbraio 2022) Sulle strade della Colombia il talento per il Ciclismo non manca, specialmente quando si tratta di salita. Migliore conferma non poteva esserci di questo VIDEO postato dal neerlandese Laurens Ten Dam, ex professionista, due volte top10 in un grande giro, e girato dUrante una sessione di allenamento con altri grandi ciclisti. Il VIDEO, girato dal colombiano Rigoberto Uran, ritrae un ragazzino di 12 anni che si è unito al gruppo, a ruota di Tom Dumoulin e un altro corridore della Jumbo-Visma, senza perdere un metro da professionisti anche molto vincenti. “Penso che ho trovato il vincitore del Tour de France tra 12 anni” è stato il commento scherzoso di Ten Dam, che ha confermato che il giovane ha ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022) Sulle strade della Colombia il talento per ilnon manca, specialmente quando si tratta di. Migliore conferma non poteva esserci di questopostato dal neerlandese Laurens Ten Dam, ex professionista, due volte top10 in un grande giro, e girato dte una sessione dimento con altri grandi ciclisti. Il, girato dal colombiano Rigoberto, ritrae undi 12che si è unito al gruppo, a ruota di Tome un altro corridore della Jumbo-Visma, senza perdere un metro da professionisti anche molto vincenti. “Penso che ho trovato il vincitore del Tour de France tra 12” è stato il commento scherzoso di Ten Dam, che ha confermato che il giovane ha ...

