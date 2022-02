Una pallottola spuntata | Liam Neeson afferma che il remake del film potrebbe mettere fine alla sua carriera

Leggi su movieplayer

(Di martedì 8 febbraio 2022)sembra aver accettato di realizzare undi Unacon Seth MacFarlane e teme che ilpossa 'sua, noto per essere stato una star d'azione per decenni, ha recentemente rivelato che l'imminentedi Unasua, impedendogli di interpretare di nuovo personaggi come quello di Io vi troverò. "Sono stato contattato da Seth MacFarlane e dai Paramount Studios per realizzare undei ...