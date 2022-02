Un pugile suonato preso a schiaffi da Lilli Gruber: 100 secondi da incubo, il disastro di Conte in tv | Video (Di martedì 8 febbraio 2022) Nel giorno in cui il tribunale di Napoli ha de facto sospeso la sua leadership nel M5s, Giuseppe Conte si ritrovava nel salottino di Lilli Gruber, a Otto e Mezzo su La7. Tempismo perfetto, insomma. E l'ex premier ribadisce quanto detto nel pomeriggio, ossia che la leadership non si decide a carte bollate e che il capo resta lui (anche se, formalmente, ora non lo è più: probabile che si ricorra a un nuovo voto). E al netto della spavalderia, Conte appare un pugile suonato. E i 100 secondi mal contati di Video che potete vedere qui in calce lo dimostrano in modo piuttosto lampante. La Gruber, infatti, sente il metaforico odore del sangue e non gli dà tregua. Lo incalza sulla possibilità da lei vista come il demonio che il M5s ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Nel giorno in cui il tribunale di Napoli ha de facto sospeso la sua leadership nel M5s, Giuseppesi ritrovava nel salottino di, a Otto e Mezzo su La7. Tempismo perfetto, insomma. E l'ex premier ribadisce quanto detto nel pomeriggio, ossia che la leadership non si decide a carte bollate e che il capo resta lui (anche se, formalmente, ora non lo è più: probabile che si ricorra a un nuovo voto). E al netto della spavalderia,appare un. E i 100mal contati diche potete vedere qui in calce lo dimostrano in modo piuttosto lampante. La, infatti, sente il metaforico odore del sangue e non gli dà tregua. Lo incalza sulla possibilità da lei vista come il demonio che il M5s ...

Advertising

Qum_ran : RT @Libero_official: Dopo la sospensione da leader #M5s, #GiuseppeConte in studio a #ottoemezzo. E appare in difficoltà: i 100 secondi in c… - Libero_official : Dopo la sospensione da leader #M5s, #GiuseppeConte in studio a #ottoemezzo. E appare in difficoltà: i 100 secondi i… - APedinotti : Giuseppi, stasera dalla Gruber sembra un pugile suonato. Grande imbarazzo dei giornalai che lo rianimavano chiamand… - GianniCiolfi : Ruggeri ma che davvero??? Un piccolo ometto falso, che si arrampica sugli specchi per evitare linciaggi; come quell… - cumaldi : @Adnkronos Occhi di pugile suonato. Di fronte allo sguardo compassionevole della vincitrice... -