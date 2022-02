Transizione green: bagno di sangue o opportunità? (Di martedì 8 febbraio 2022) La Transizione ecologica verso forme di approvvigionamento energetico più green spaventa non poco le famiglie itlaiane, che già ora si vedono pendere sopra il capo l’aumento dei costi delle bollette energetiche. problema che hanno ovviamente anche le imprese, per le quali però il cambio di paradigma può anche rappresentare un’opportunità di sviluppo del business. Su questo tema Euler Hermes (Gruppo Allianz), in collaborazione con Format Research, ha realizzato uno studio, attraverso un’indagine condotta su di un campione statisticamente rappresentativo delle imprese italiane extra-agricole e non finanziarie, con un fatturato di almeno 2,5 milioni di euro. L’ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) è il parametro ufficiale per valutare le imprese sulla base di fattori sociali e ambientali e i suoi principi sono condivisi a ... Leggi su quifinanza (Di martedì 8 febbraio 2022) Laecologica verso forme di approvvigionamento energetico piùspaventa non poco le famiglie itlaiane, che già ora si vedono pendere sopra il capo l’aumento dei costi delle bollette energetiche. problema che hanno ovviamente anche le imprese, per le quali però il cambio di paradigma può anche rappresentare un’di sviluppo del business. Su questo tema Euler Hermes (Gruppo Allianz), in collaborazione con Format Research, ha realizzato uno studio, attraverso un’indagine condotta su di un campione statisticamente rappresentativo delle imprese italiane extra-agricole e non finanziarie, con un fatturato di almeno 2,5 milioni di euro. L’ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) è il parametro ufficiale per valutare le imprese sulla base di fattori sociali e ambientali e i suoi principi sono condivisi a ...

Ultime Notizie dalla rete : Transizione green Accordo Eni - SEA, biocarburante per i voli commerciali ... Direttore Green/Traditional Refining and Marketing di Eni - . Eni ha avviato da alcuni mesi la ... Sono convinto che il nostro settore debba guidare la transizione ecologica e a fronte di risultati ...

Ddl concorrenza: Confindustria, bene legge annuale, guardare assetto futuro mercati ... l'impostazione del Ddl non sembra guardare al futuro assetto dei mercati, come si sta delineando per effetto delle politiche europee per la transizione green, con il passaggio dalla generazione ...

Transizione green: bagno di sangue o opportunità? QuiFinanza Stellantis, raggiunto l'accordo con il Governo per la gigafactory di Termoli e quindi chiedendo sostegno per la transizione elettrica da parte dello Stato) e la restituzione prima dei termini previsti del prestito di oltre 6 miliardi di euro con garanzia pubblica all'ormai ex ...

Accordo tra Sea e Eni, biocarburante per gli aerei commerciali “Con questa iniziativa – spiega Umberto Carrara, direttore Green/Traditional Refining and Marketing di ... Sono convinto che il nostro settore debba guidare la transizione ecologica e a fronte di ...

