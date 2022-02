SuperG | Mayer nella leggenda | è tris d' oro L' Italia fa flop

Advertising

TgrRaiAltoAdige : Olimpiadi di Pechino Male gli altoatesini nel SuperG, vinto dall'austriaco Mayer Solo 21 esimo Dominik Paris Fuori… - IFlck : RT @Corriere: Mayer colleziona un altro oro nel superG alle Olimpiadi. Male l’Italia, Paris affonda - Italia_Notizie : Mayer oro nel superG alle Olimpiadi di Pechino davanti a Cochran-Siegle Male Paris e Innerhofer - Corriere : Mayer colleziona un altro oro nel superG alle Olimpiadi. Male l’Italia, Paris affonda - Eurosport_IT : Terzo oro olimpico (in 3 edizioni diverse) per Matthias Mayer, che difende il titolo olimpico in SuperG di Pyeongc… -

Ultime Notizie dalla rete : SuperG Mayer

E' triplete d'oro per Matthias. L'austriaco dopo il terzo posto di ieri in discesa ha difeso il titolo delconquistato 4 anni fa a PyeongChang con una gara senza sbavature e con un finale irresistibile. Per, già ...3.52 Quattro gli uomini da battere: il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, lo svizzero Marco Odermatt, gli austriaci Vincent Kriechmayr e Matthias. 3.50 Ilè stato tracciato da Reto Nydegger, allenatore della Svizzera: avrà voluto favorire Odermatt o Feuz? 3.49 I pettorali di partenza degli italiani: 6 Dominik Paris, 18 Christof ...Matthias Mayer non smette di stupire. Il fuoriclasse austriaco ha dominato il superG olimpico aggiungendo il terzo oro alla sua collezione a cinque cerchi dopo quello in discesa a Sochi e l’altro in ...Va a Matthias Mayer la medaglia d'oro nel superG olimpico. Lo svizzero trionfa e conquista la sua terza medaglia d'oro in altrettante olimpiadi dopo quelli in discesa libera a Sochi 2014 e in superG ...