Short track | Arianna Fontana | “Ho continuato a gareggiare per capire i miei limiti Problemi con la FISG? Ne parleremo”

Advertising

Eurosport_IT : ?? Arianna Fontana vince la medaglia d'oro nello short track 500m ???????? #HomeOfTheOlympics | #Beijing2022 |… - Agenzia_Ansa : FLASH | Primo oro per l'Italia. Lo vince Arianna Fontana nei 500 metri dello short track alle Olimpiadi di #Pechino2022 #ANSA - Eurosport_IT : FONTANA LEGGENDARIA ???? Rivivi lo splendido oro nello short track dell'azzurra che vale la 10a medaglia olimpica de… - WoomyonaVroomy : ????????????Arianna Fontana, Arianna Valcepina, Martina Valcepina, Yuri Confortola, Pietro Sighel, Andrea Cassinelli Shor… - dany_white70 : RT @MinisteroDifesa: #Olimpiadi #Beijing2022 Short Track - Staffetta mista Congratulazioni a Yuri Confortola che con la squadra italiana… -

Ultime Notizie dalla rete : Short track

Arianna Fontana ha vinto lunedì nello500 metri la sua decima medaglia in cinque edizioni dei Giochi invernali: è lei il primo Oro a Pechino 2022. In sala stampa, però, l'atleta fa scendere il gelo dichiarando apertamente ...Snowboard: sfuma bronzo, Fischnaller chiude quarto vedi anche Olimpiadi, Fontana oro in. Brignone argento in gigante Sfuma all'ultima porta il bronzo per Roland Fischnaller ai Giochi di ...Arianna Fontana, leggendaria e forse ancor di più. Si fa fatica a trovare un aggettivo che possa descrivere la portata della prestazione della campionessa valtellinese a Pechino (Cina), sede delle ...La pattinatrice azzurra si è confermata campionessa olimpica nei 500 metri di short track (letteralmente pista corta, è un tipo di pattinaggio su ghiaccio basato sulla velocità). L’azzurra, già ...