Scolari su Ronaldo | «Mi disse questo dopo la morte del padre»

(Di martedì 8 febbraio 2022) . Le parole dell’ex ct del Portogallo Felipe, ex Ct del Portogallo, in un’intervista al Daily Mail ha svelato un retroscena suladel. Le dichiarazioni sull’ex Juve. ANNUNCIO DELLADEL– «È stato molto difficile. È stato il momento che ha creato un legame tra di noi, un legame che supera il rapporto allenatore-atleta. Quando ci è giunta la notizia, prima della partita contro la Russia, nessuno sapeva come dirglielo e nessuno voleva farlo. Così ho detto loro che l’avrei fatto perché sapevo com’era perdere un genitore: il mio l’avevo perso qualche anno prima. È stato molto triste, ma è il tipo di momento che ci unisce come amici. Il giorno successivo Cristiano ha giocato una partita meravigliosa ed è tornato ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolosu: "Mi disse questo dopo la morte del padre". Le parole dell'ex ct del Portogallo Felipe, ex Ct del Portogallo, in un'intervista al Daily Mail ha svelato un retroscena su ...Commenta per primo Spesso non conta quanto tempo passi con una persona ma l'intensità del rapporto che instauri con essa. La storia tra l'ex ct del Portogallo Felipee Cristianorientra sicuramente in questa casistica. Lo ricorda lo stesso allenatore in un'intervista al Daily Mail - È un ragazzo fantastico. L'ho visto allo Sporting nel 2003 e oggi ...Felipe Scolari, ex Ct del Portogallo, in un’intervista al Daily Mail ha svelato un retroscena su Ronaldo dopo la morte del padre. Le dichiarazioni sull’ex Juve. ANNUNCIO DELLA MORTE DEL PADRE – «È ...La storia tra l'ex ct del Portogallo Felipe Scolari e Cristiano Ronaldo rientra sicuramente in questa casistica. Lo ricorda lo stesso allenatore in un'intervista al Daily Mail - È un ragazzo ...