Roma | Mourinho stizzito con l’arbitro | il gesto nel postpartita

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Stoccata alda parte di Josédopo l’ammonizione ricevuta: intanto, la suaha perso di nuovo, stavolta con l’Inter Laarrivava alla partita con l’Inter con l’obbligo di vincere, per riscattare una stagione sottotono e caratterizzata da nove sconfitte in Serie A. Un numero esageratamente alto, considerando che ci troviamo a febbraio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #InterRoma ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #CoppaItaliaFrecciarossa - CB_Ignoranza : “Inter, dopo tutto questo tempo?” “Sempre”. #Inter #Roma #Mourinho - SkySport : Mourinho torna a San Siro per Inter-Roma: l'omaggio dei tifosi nerazzurri. FOTO #SkySport #Mourinho #InterRoma… - Cyrus72m : RT @CB_Ignoranza: “Inter, dopo tutto questo tempo?” “Sempre”. #Inter #Roma #Mourinho - Fedenwski : @MRC_typing @bimbodimou @FanForFun @tottimitico Sì ma pure queste son le solite chiacchiere e ognuno sceglie di cre… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Mourinho

Lo striscione della Nord interista era già chiaro su che clima avrebbe trovato Joséuna volta tornato a San Siro dopo ormai 12 anni: "Bentornato a casa José". L'annuncio del ...della. E ...Laè fuori dalla Coppa Italia, ma la delusione di Joséè stemperata dalla grande accoglienza ricevuta dai suoi ex tifosi dell'Inter all'ingresso in campo. Nessun dubbio, da parte sua, che ...Nulla da fare per la Roma, i giallorossi si arrendono all'Inter nel primo dei quarti di finale di Coppa Italia. A San Siro i nerazzurri si impongono per 2-0 sulla compagine di Mourinho, in gol l'ex ...L’Inter ha battuto la Roma 2-0 nei quarti di Coppa Italia grazie alle reti di Edin Dzeko e Alexis Sanchez. Una bella reazione per la squadra di Simone Inzaghi dopo la sconfitta nel derby contro il ...