È stato pubblicato online il bando per l'edizione 2022 del Premio Fondazione Friuli scuole, che si può già trovare sul sito dell'associazione Friuli Storia, www.Friulistoria.it. Per partecipare al bando ci sarà tempo fino al 15 maggio 2022. Per la sua quinta edizione, il premio apre le porte ai giovanissimi. Per la prima volta, infatti, anche gli studenti delle scuole medie potranno partecipare all'iniziativa. In via sperimentale verranno coinvolti tre istituti udinesi: la scuola media Bellavitis, l'istituto salesiano Bearzi e l'educandato statale Uccellis. Nei prossimi mesi agli studenti verrà proposto un lavoro artistico e di ricerca riguardo al passato della propria famiglia. Attraverso la collaborazione con i docenti dell'Università di Udine, che interverranno in classe, ragazzi e ragazze studieranno come la loro storia famigliare si intreccia con la Storia del Friuli.

