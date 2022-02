Pechino 2022, Federico Pellegrino d’argento nello sci di fondo: «Questa medaglia è un sogno» (Di martedì 8 febbraio 2022) Federico Pellegrino porta a casa la medaglia d’argento nello sprint tecnica libera dello sci di fondo alle Olimpiadi invernali di Pechino. «Quattro anni dopo Pyeongchang il fondista #ItaliaTeam è ancora sul podio olimpico! medaglia d’argento anche nella sprint tl dei Giochi di #Beijing2022!», si legge sull’account Twitter del Coni. Pellegrino, classe 1990, è stato campione del mondo nella sprint a Lahti nel 2017 e ha vinto due Coppe del Mondo di sprint e un’altra medaglia d’argento olimpica: alle Olimpiadi di Pyeongchang 2018 aveva vinto l’argento nella stessa gara. La medaglia d’oro oggi va al norvegese Johannes Klaebo (oro anche quattro anni fa), al ... Leggi su open.online (Di martedì 8 febbraio 2022)porta a casa lasprint tecnica libera dello sci dialle Olimpiadi invernali di. «Quattro anni dopo Pyeongchang il fondista #ItaliaTeam è ancora sul podio olimpico!anche nella sprint tl dei Giochi di #Beijing!», si legge sull’account Twitter del Coni., classe 1990, è stato campione del mondo nella sprint a Lahti nel 2017 e ha vinto due Coppe del Mondo di sprint e un’altraolimpica: alle Olimpiadi di Pyeongchang 2018 aveva vinto l’argento nella stessa gara. Lad’oro oggi va al norvegese Johannes Klaebo (oro anche quattro anni fa), al ...

