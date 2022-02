Oscar 2022, ‘E’ stata la mano di Dio’ candidato come miglior film straniero (Di martedì 8 febbraio 2022) Il film di Paolo Sorrentino ‘E’ stata la mano di Dio‘ è candidato agli Oscar come miglior film internazionale. Lo ha annunciato l’Academy Awards in vista della cerimonia della consegna delle famose statuette dorate che si svolgerà il 27 marzo a Los Angeles. Dopo due anni di pandemia, quest’anno la cerimonia tornerà a svolgersi in presenza, nel Dolby Theatre di Los Angeles. Non ha trattenuto la gioia il regista che ha portato in scena il suo lato più privato, la sua storia: “Sono felicissimo di questa nomination. Per me è già una grande vittoria. E un motivo di commozione, perché è un riconoscimento prestigioso ai temi del film, che sono le cose in cui credo: l’ironia, la libertà, la tolleranza, il dolore, la spensieratezza, la ... Leggi su zon (Di martedì 8 febbraio 2022) Ildi Paolo Sorrentino ‘E’ladi Dio‘ èagliinternazionale. Lo ha annunciato l’Academy Awards in vista della cerimonia della consegna delle famose statuette dorate che si svolgerà il 27 marzo a Los Angeles. Dopo due anni di pandemia, quest’anno la cerimonia tornerà a svolgersi in presenza, nel Dolby Theatre di Los Angeles. Non ha trattenuto la gioia il regista che ha portato in scena il suo lato più privato, la sua storia: “Sono felicissimo di questa nomination. Per me è già una grande vittoria. E un motivo di commozione, perché è un riconoscimento prestigioso ai temi del, che sono le cose in cui credo: l’ironia, la libertà, la tolleranza, il dolore, la spensieratezza, la ...

