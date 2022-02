Napoli, Osimhen ritorna sull’infortunio: “Mi era esplosa la faccia” (Di martedì 8 febbraio 2022) “Ho sentito subito che la faccia mi era esplosa. E appena mi sono toccato sulla guancia sinistra non avevo più sensibilità. Ho avuto problemi anche a dormire, se mi giravo sul quel lato, faceva male. Però ho recuperato le forze, trascinato dalla voglia di giocare e di migliorare proprio sui colpi di testa”. Queste le parole di Victor Osimhen che in un’intervista a Repubblica ha ripercorso il suo terribile infortunio alla faccia. “Non sono tipo da frenare la mia esuberanza – prosegue -, mai fatto calcoli, anzi ho sempre cercato di rimettermi in piedi subito, senza piangermi addosso. Io salto, scarto, scatto. Non ho paura di farmi male, e se perdo mi arrabbio. Sono molto suscettibile su questo, non mi arrendo”. L’attaccante azzurro è tornato in campo con gol nello scorso weekend in occasione della vittoria sul ... Leggi su sportface (Di martedì 8 febbraio 2022) “Ho sentito subito che lami era. E appena mi sono toccato sulla guancia sinistra non avevo più sensibilità. Ho avuto problemi anche a dormire, se mi giravo sul quel lato, faceva male. Però ho recuperato le forze, trascinato dalla voglia di giocare e di migliorare proprio sui colpi di testa”. Queste le parole di Victorche in un’intervista a Repubblica ha ripercorso il suo terribile infortunio alla. “Non sono tipo da frenare la mia esuberanza – prosegue -, mai fatto calcoli, anzi ho sempre cercato di rimettermi in piedi subito, senza piangermi addosso. Io salto, scarto, scatto. Non ho paura di farmi male, e se perdo mi arrabbio. Sono molto suscettibile su questo, non mi arrendo”. L’attaccante azzurro è tornato in campo con gol nello scorso weekend in occasione della vittoria sul ...

