MotoGP, Andrea Dovizioso: “Penso che in questo momento ci sia un solo modo per guidare la Yamaha” (Di martedì 8 febbraio 2022) Andrea Dovizioso esprime la propria opinione a due gironi dai test di Sepang, la prima prova ufficiale in vista del Mondiale che scatterà a marzo in quel di Losail (Qatar). Il centauro della Yamaha si dirigerà insieme ai propri avversari in Indonesia, sede questo week-end di un nuovo test. Il romagnolo ha rilasciato ai media come riporta ‘Motorsport.com’: “Non posso essere contento della velocità o del ritmo. Penso che in questo momento ci sia un solo modo per guidare la Yamaha, Fabio lo ha dimostrato l’anno scorso”. L’ex alfiere della Ducati ha continuato dicendo: “È tutto molto strano, devi guidare in quel modo per essere competitivo perché ci sono delle cose ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022)esprime la propria opinione a due gironi dai test di Sepang, la prima prova ufficiale in vista del Mondiale che scatterà a marzo in quel di Losail (Qatar). Il centauro dellasi dirigerà insieme ai propri avversari in Indonesia, sedeweek-end di un nuovo test. Il romagnolo ha rilasciato ai media come riporta ‘Motorsport.com’: “Non posso essere contento della velocità o del ritmo.che inci sia unperla, Fabio lo ha dimostrato l’anno scorso”. L’ex alfiere della Ducati ha continuato dicendo: “È tutto molto strano, deviin quelper essere competitivo perché ci sono delle cose ...

