Macerata | scoperta una necropoli romana a San Severino Marche

(Di martedì 8 febbraio 2022) È un ritrovamento "eccezionale" quello di San, nel Maceratese, dove durante gli scavi per la realizzazione di un supermercato è riaffiorata unadel secondo secolo dopo Cristo, con 14 sepolture disposte lungo i margini meridionali della strada Prolaquense (oggi strada Provinciale) che collegava Nocera Umbra ad Ancona. Come riportato dal Corriere Adriatico, le indagini sono state condotte dalla ditta specializzata ArcheoLab di, sotto la direzione scientifica di Tommaso Casci Ceccacci della Soprintendenza per le province di Ancona e Pesaro e Urbino

