Ma cosa vuol dire Travaglio balbetta | lo sconcerto di Lilli Gruber | Video

(Di martedì 8 febbraio 2022) "parla come se fossimo davanti l'Accademia dei Lincei...". Stefano Zurlo del Giornale affronta a muso duro ilttore del Fatto quotidiano, ospite insieme a lui dia Otto e mezzo, su La7. E ricorda un semplice fatto: i Cinquestelle "sono una macchina dove i piloti litigano e non guida nessuno". Verità incontrovertibile, a meno che, appunto, non ci si chiami Marco. L'ultrà di Giuseppe Conte si arrampica sugli specchi per commentare la surreale vicenda del leader "congelato" dal Tribunale di Napoli che ha accolto il ricorso di alcuni iscritti sullo statuto grillino. "Beppe Grillo non si riferiva all'ex premier ma al casino dell'ordinanza cautelare del Tribunale di Napoli, per capire la quale bisogna tornare ad agosto quando il 92% degli iscritti ha ...

Advertising

marattin : A Sky poco fa il segretario generale UIL ha detto che i 2 politici presenti non potevano parlare di inflazione e sa… - lorepregliasco : Se vi chiedono cosa vuol dire carisma, fategli vedere quest'intervista #PapaFrancesco #chetempochefa - pisto_gol : “Quelli che il Calcio” 1997. Simona Ventura chiede a Tito Stagno “ Cosa vuol dire fare il giornalista, oggi?”La sua… - LucaSp1d3rm : @___Flaviana___ Sai cosa vuol dire? Che bon potrai votare un candidato NoVax alle prossime elezioni. Capito? - wizavengers : @ywankos Ma correttezza di che? Ma cosa vuol dire? Lui è stato chiamato e ha accettato punto, non si è presentato l… -

Ultime Notizie dalla rete : cosa vuol

Il Giornale d'Italia

...la capacità di immaginare quel mondo non riusciamo neanche a desiderare di essere qualche'. Il ... intercettare il disagiodire evitare che si trasformi in un disturbo, in un'ottica sia ...Comunque, anche l'artista sadire avere visibilità sui social edire avere a che fare con gli haters : 'All'inizio è brutto, qualcuno che ti dà contro non è mai bello'. Però poi, ...Lorenzo Amoruso confuso su Manila Nazzaro: "Non la riconosco più, ho bisogno del mio tempo" Lorenzo Amoruso pare inizi a nutrire qualche dubbio su Manila Nazzaro. Secondo l'ex calciatore la sua compag ...Ti voglio bene anche se sei s****o ... rivolgendosi ai suoi follower. «Questa cosa che è successa mi ha fatto riflettere... quella per Tommi era una dedica ironica ma chi ha letto il mio libro e mi ...