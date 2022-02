M5s, Crimi: “Il leader resta Conte, tanto rumore per nulla” (Di martedì 8 febbraio 2022) ROMA – “Il leader è Giuseppe Conte, la nostra comunità ha parlato chiaro. Sono, come sempre, al servizio del M5S e a disposizione per i necessari adempimenti burocratici di questi giorni, che sulla base dell’ordinanza del Tribunale di Napoli, ci porterà a votare nuovamente lo Statuto”. Lo afferma ad Affaritaliani.it il senatore del M5S Vito Crimi dopo il provvedimento del tribunale di Napoli. “Leggo tante inesattezze in giro: l’unica eccezione che il giudice ha accolto – sottolinea Crimi – è quella relativa alla votazione degli iscritti da meno di 6 mesi. Ma qualcuno pensa davvero che sarebbe cambiato il risultato se avessero votato anche i nuovi iscritti?. tanto rumore per nulla. Non saranno certo le carte bollate a fermare una voglia di rinnovamento del Movimento 5 ... Leggi su lopinionista (Di martedì 8 febbraio 2022) ROMA – “Ilè Giuseppe, la nostra comunità ha parlato chiaro. Sono, come sempre, al servizio del M5S e a disposizione per i necessari adempimenti burocratici di questi giorni, che sulla base dell’ordinanza del Tribunale di Napoli, ci porterà a votare nuovamente lo Statuto”. Lo afferma ad Affaritaliani.it il senatore del M5S Vitodopo il provvedimento del tribunale di Napoli. “Leggo tante inesattezze in giro: l’unica eccezione che il giudice ha accolto – sottolinea– è quella relativa alla votazione degli iscritti da meno di 6 mesi. Ma qualcuno pensa davvero che sarebbe cambiato il risultato se avessero votato anche i nuovi iscritti?.per. Non saranno certo le carte bollate a fermare una voglia di rinnovamento del Movimento 5 ...

