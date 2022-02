La protesta No Vax dei camionisti canadesi raccoglie in due giorni 3,5 milioni di dollari (Di martedì 8 febbraio 2022) Partito a gennaio per protestare contro l’obbligo vaccinale per i camionisti che fanno la spola tra Canada e Stati Uniti, il Freedom Convoy è diventato un più ampio movimento di protesta che sta raccogliendo sostegni politici e fondi anche dagli Stati Uniti. Un sito di crowdfunding raccoglie 3,5 mld di dollari per Freedom Convoy Basti pensare che dopo non aver potuto ricevere i diversi milioni di dollari raccolti con GoFundMe, ora il movimento – animato da molti gruppi dell’estrema destra nordamericana – si è rivolto ad un sito cristiano di crowdfunding che in due giorni ha raccolto oltre 3,5 milioni di dollari. LEGGI ANCHE camionisti contro l'obbligo vaccinale in Canada: il ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 8 febbraio 2022) Partito a gennaio perre contro l’obbligo vaccinale per iche fanno la spola tra Canada e Stati Uniti, il Freedom Convoy è diventato un più ampio movimento diche stando sostegni politici e fondi anche dagli Stati Uniti. Un sito di crowdfunding3,5 mld diper Freedom Convoy Basti pensare che dopo non aver potuto ricevere i diversidiraccolti con GoFundMe, ora il movimento – animato da molti gruppi dell’estrema destra nordamericana – si è rivolto ad un sito cristiano di crowdfunding che in dueha raccolto oltre 3,5di. LEGGI ANCHEcontro l'obbligo vaccinale in Canada: il ...

