Kate Middleton racconta la favola della buonanotte ai bambini: il libro scelto (Di martedì 8 febbraio 2022) Kate Middleton è pronta a lanciarsi in una nuova avventura televisiva. La moglie del principe William, infatti, dedicherà un nuovo progetto all’infanzia e ai bambini. La Duchessa di Cambridge, dunque, sarà il primo membro della Famiglia Reale a prendere parte alla CBeebies Bedtime Story. Per l’occasione leggerà una favola della buonanotte, scegliendo tra quelle che piacciono di più ai suoi figli. Il nuovo progetto di Kate Middleton rivolto ai bambini La duchessa di Cambridge ha fatto dell’infanzia e dell’educazione i temi a lei più cari. Sono molti i progetti e le associazioni che segue in tale ambito. Ed è anche il motivo che la spingerà a compiere un viaggio da sola in Danimarca alla fine del mese. Intanto, ... Leggi su velvetmag (Di martedì 8 febbraio 2022)è pronta a lanciarsi in una nuova avventura televisiva. La moglie del principe William, infatti, dedicherà un nuovo progetto all’infanzia e ai. La Duchessa di Cambridge, dunque, sarà il primo membroFamiglia Reale a prendere parte alla CBeebies Bedtime Story. Per l’occasione leggerà una, scegliendo tra quelle che piacciono di più ai suoi figli. Il nuovo progetto dirivolto aiLa duchessa di Cambridge ha fatto dell’infanzia e dell’educazione i temi a lei più cari. Sono molti i progetti e le associazioni che segue in tale ambito. Ed è anche il motivo che la spingerà a compiere un viaggio da sola in Danimarca alla fine del mese. Intanto, ...

