Crisi nel Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo l’aveva previsto: non votare su Rousseau presenta il conto. Ma Crimi tirò dritto (Di martedì 8 febbraio 2022) Pochi, pochissimi i commenti che i pentastellati affidano ai social e alla rete per commentare la Crisi nel Movimento 5 Stelle, nata dalla decisione del Tribunale di Napoli di sospendere le due delibere con cui, lo scorso agosto, il M5S ha modificato il proprio statuto e designato Giuseppe Conte come presidente. Tra i pochi scrive il senatore Gianluca Ferrara: “Non credo che dei cavilli e delle forzature giuridiche possano fermare ciò che davvero conta: il desiderio di avere Giuseppe Conte come presidente del M5S!”. Non si sbilancia e cerca di stemperare la Crisi nel Movimento 5 Stelle il deputato ed ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio nel primo governo Conte, Mattia Fantinati: “È una faccenda tecnica. Vedremo. Penso – dice a La Notizia – che il M5S abbia dimostrato di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 8 febbraio 2022) Pochi, pochissimi i commenti che i pentastellati affidano ai social e alla rete per commentare lanel, nata dalla decisione del Tribunale di Napoli di sospendere le due delibere con cui, lo scorso agosto, il M5S ha modificato il proprio statuto e designato Giuseppe Conte come presidente. Tra i pochi scrive il senatore Gianluca Ferrara: “Non credo che dei cavilli e delle forzature giuridiche possano fermare ciò che davvero conta: il desiderio di avere Giuseppe Conte come presidente del M5S!”. Non si sbilancia e cerca di stemperare lanelil deputato ed ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio nel primo governo Conte, Mattia Fantinati: “È una faccenda tecnica. Vedremo. Penso – dice a La Notizia – che il M5S abbia dimostrato di ...

